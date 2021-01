"Uns mit Ischgl zu vergleichen, ist ein Witz"

Während auf niederösterreichischer Seite Behörde und Polizei hart durchgriffen, verwandelten undisziplinierte Gäste die alte Semmering-Passstraße auf steirischer Landesseite in einen illegalen Riesen-Parkplatz. Die Kolonne Hunderter parkender Autos am Fahrbahnrand reichte mehrere Kilometer in Richtung Spital am Semmering zurück. Wenn die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag nicht energisch durchgreift, fürchtet Doppelreiter bereits am Mittwoch, 6. Jänner, den nächsten Super-GAU. „Wir brauchen ein absolutes Halte- und Parkverbot entlang der Passstraße. Nur so kann man verhindern, dass wieder mehr Menschen kommen, als wir bewältigen können“, appelliert der Ortschef an die steirischen Behörden.

Absage der Bezirkshauptmannschaft

Dieser Wunsch droht jedoch an einer juristischen Spitzfindigkeit zu scheitern. Wie Bezirkshauptmann Bernhard Preiner betont, könne man aus rechtlichen Gründen kein generelles Halteverbot entlang der Strecke verordnen. „Der Streifen, auf dem geparkt wird, ist außerhalb der Fahrbahn. Daher zählt es rechtlich gesehen nicht mehr zur Straße und kann daher auch nicht über die Straßenverkehrsordnung geregelt werden“, so Preiner. Aber alles, was man rechtlich tun könne, werde freilich ausgeschöpft, sagt der BH-Chef.

Dort, wo die Straße dreispurig ist, wurde bereits vor dem vergangenen Wochenende ein Fahrstreifen mit Pollern und Absperrgittern versehen. Weil die Autolenker diese Hindernisse aber kurzerhand eigenständig entfernten und kreuz und quer parkten, habe die Bezirkshauptmannschaft am Montag nochmals eine Verschärfung angeordnet. Zusätzlich wurden die Hindernisse mit Absperrbändern versehen, sagt Preiner.