Skigebiete: Massenansturm auch ohne Liftbetrieb

Ab dem Liftstart am Heiligen Abend wird dann in Annaberg an Tourengeher eine Tageskarte um sechs Euro ausgegeben. Auch eine Saisonkarte um 65 Euro im Verbund mit den Nachbarskigebieten Gemeindealpe in Mitterbach und Bürgeralpe bei Mariazell wird aufgelegt.

Schmerzliche Liftregeln

Ab 24. Dezember dürfen die Skigebiete öffnen und seit Mittwoch sind, zum Leidwesen der Betreiber, neue Spielregeln bekannt. Im Hauptausschuss des Nationalrats wurde die Weihnachtsverordnung beschlossen. Darin wird die Personenbeförderung in geschlossenen Fahrbetriebsmitteln wie Gondelbahnen auf die halbe Kapazität beschränkt. Dazu zählen nun auch Sessellifte mit Schutzhaube. Ein Umstand, der besonders das in Ostösterreich beliebte Skigebiet Stuhleck am Semmering hart treffen wird, wo es einige solcher Sessellifte gibt. Weil heuer zu Weihnachten keine klassischen Skiurlaube möglich sind, wird vor allem auf die Tagesausflugsgebiete nahe der Ballungszentren ein noch nie da gewesener Ansturm zukommen. Die berechnete Nachfrage ist in etwa zehnmal so groß wie die Kapazität. „Wir müssen die Kontingente Corona-bedingt reduzieren. Um gewisse Spitzen abzufedern, werden die Öffnungszeiten verlängert“, sagt der Chef der NÖ-Bergbahnen, Markus Redl. Da sich wegen der Sperre der Hütten die Aufenthaltsdauer der Gäste reduzieren wird, sollen Vormittags- und Nachmittagsangebote forciert werden. Nur wer Tickets vorab online bucht, wird auch die Garantie auf das Skivergnügen haben. In einer Konferenz der Wien-nahen Skigebiete und der verantwortlichen Behörden am Mittwoch, wurde sogar darüber diskutiert nur Besucher mit gültigem Ticket zu den Parkplätzen der Skizentren zufahren zu lassen.