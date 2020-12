Tourengeher auf gesperrter Piste: "Es besteht Lebensgefahr"

Bis zu zehn Tonnen schweres Gerät und über die Pisten gespannte Seile machen jedes unbefugte Betreten zum Risiko: "Es besteht Lebensgefahr", warnt Giradoni eindringlich. "Die Gefahr, dass jemand verletzt wird oder stirbt, ist einfach zu groß. Aber die Leute nehmen das einfach nicht ernst."

"Außergewöhnlich stark"

Das Problem mit Tourengehern auf der Piste ist auf dem Stuhleck nicht neu: Es ist eines jener Gebiete in der Nähe von Ballungszentren, die in einer Region liegen, in der es oft kaum genug Naturschnee für das Skivergnügen gibt. Am Stuhleck wird aber beschneit, derzeit werden Hunderttausende Kubikmeter Schnee verteilt und die Pisten präpariert. Heuer sei das Problem aber massiv und setze zudem erstaunlich früh ein, das dürfte dem Lockdown geschuldet sein. "Für diese frühe Zeit ist es ein außergewöhnliches starkes Phänomen", überlegt Giradoni."