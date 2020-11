Vorsicht am Berg! Experte erwartet mehr Skitouren-Geher

Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) rechnet in dieser Wintersaison mit einem Anstieg an Skitourengehern im zweistelligen Bereich. Häufige Unfallursachen am Berg seien Unerfahrenheit und Überschätzung, erklärte der neue Präsident Peter Paal, und verwies auf die Wichtigkeit von Prävention. Die Coronapandemie treibe Gelegenheitssportler auf den Berg.

Vor allem Bereiche außerhalb des klassischen Liftkabinen-gebundenen Skisports, wie Skitourengehen oder Schneeschuhwandern werden sich in dieser Saison immer größerer Beliebtheit erfreuen, spekulierte der Präsident im APA-Gespräch und fügte hinzu: "Wir rechnen mit einem zweistelligen Zuwachs an Skitourengehern und einem noch höherem prozentuellem Anstieg an Schneeschuhwanderern in diesem Winter". Es sei dementsprechend zu befürchten, dass in weiterer Folge auch die Zahl der Verunfallten und Verunglückten im Gelände steigen wird.

Problematisch sei, dass diese Zahlen nicht in Relation gesetzt werden können, merkte Paal an, denn man könne nicht erheben, wie viele Menschen im Gelände insgesamt unterwegs sind. Aktuell würden in diversen anderen Bereichen Unfälle pro Zeiteinheit, etwa Unfälle pro 1000 Stunden, oder Strecke, etwa Unfälle pro x Kilometer, ermittelt. Mittelfristig habe sich das Kuratorium deshalb zum Ziel gesetzt, Erhebungen durchzuführen, um besser zu verstehen "wer, wie viele und wie am Berg unterwegs sind".