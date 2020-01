Wie der Skitourenboom in geordnete Bahnen kommen soll

Runder Tisch

„Jeder will auf den Grat, im echten Leben spielt es sich aber im Nahbereich der Pisten ab“, erklärt Mayrhofer. Das sorgt unweigerlich für Konflikte. Erst vergangene Woche sorgte eine tätliche Attacke eines Tourengehers auf einen Seilbahn-Mitarbeiter in Tirol österreichweit für Schlagzeilen.

Als direkte Folge des Vorfalls hält Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler ( ÖVP) am Dienstag einen Runden Tisch mit Vertretern von Bergbahnen, alpinen Vereinen und Sport- sowie Forstfachleuten ab. Ziel ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Regeln, Sanktionsmöglichkeiten, also Verwaltungsstrafen gegen Pistengeher sollen nur in Ausnahmefällen angewendet werden. „Lenken statt Strafen“, lautet Geislers Motto.