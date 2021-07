Vom Gipfel zum Meer: Skitouren nördlich des Polarkreises

Inzwischen hat die MS Nordstjern wieder ihren 3.600-PS-Motor angeworfen und brummt gemütlich Richtung offenes Meer. Der Wellengang wird höher, das Dessert muss man schon gut festhalten, will man noch was davon haben. Wir schippern weiter nordwärts, vorbei an den Vesterålen Richtung Kvaløya, einer Insel vor Tromsø, wo wir am nächsten Tag bequem aufwachen. Heute scheint es das Wetter besser mit uns zu meinen, ein Sonnenfenster hat sich angekündigt, die Motivation ist entsprechend groß. Schon im Schlauchboot zum Ufer werden blaue Flecken am Himmel sichtbar, am Vorgipfel reißt der Himmel endgültig auf und wir stehen bei Sonnenschein am Gråtiden (871 m), der Grauspitze. Kurz wird gejubelt, denn vor uns liegt: eine hindernislose Abfahrt bis zum Strand, das Meer immer im Blick, jeder Schwung ein Genuss. Schlussendlich haben wir also bekommen, wovon wir so lange geträumt haben: Den perfekten Summit-to-Sea-Ride, er wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.