Luxus-Kreuzfahrt braucht keinen Smoking und kein Schweröl

Das Schiff immer weiter zu modernisieren, dabei aber das beizubehalten, was die Gäste schätzen, wie die Nähe zu Crew und Captain, sei eine Herausforderung, erklärt die Sprecherin. Passt zu dem, was ein Passagier am Alleinreisenden-Stammtisch in der Gatsby-Bar erzählt. Dieses Jahr sei es schon seine vierte Kreuzfahrt mit Hapag-Lloyd. Gegen die Modernisierung habe er nichts einzuwenden, aber er sei auch zuvor sehr zufrieden gewesen. Ein besonderes Erlebnis sei für ihn die Einschiffung in der Werft gewesen. Geplant war das nicht, aber die Improvisation nach einer Verzögerung kam bei den Stammgästen gut an.

Veränderungen zeigen sich in der Kulinarik: Wurde man früher beim Essen fix an großen Tischen platziert, gibt es jetzt mehr Zweiertische. Das Hauptrestaurant Europa ist etwas kleiner, die Spezialitäten-Restaurants, in denen Gäste je einmal ohne Aufpreise reservieren können, sind größer geworden.