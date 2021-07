Zauchensee: Wedeln mit dem Weltmeister

Für Familien ist das Skigebiet Zauchensee ein ganz wunderbarer Fleck. Wer direkt im Ort wohnt, braucht den gesamten Urlaub lang kein Auto.

Die Lifte sind alle nahe, also auch für kleine Skifahrer fußläufig gut erreichbar. Kinderlifte bzw. -skiwiesen gibt es zwei – eine von der Skischule Walchhofer (wie gesagt, die Familie versteht was vom Wintersport). Die zweite ist ein paar hundert Meter entfernt zentral im Ort. Ein Skikarussell ist auch dabei.

In Zauchensee selbst warten 80 Pistenkilometer und 25 Lifte. Wem lokale Klassiker wie die Drei-Täler-Fahrt hinüber bis nach Kleinarl zu wenig sind, der kann den Skipass in Gastein oder sogar am Dachstein verwenden. 760 Pistenkilometer, 270 Lifte. Da sollten selbst ausnehmend selektive Skifahrer die passende Piste finden.

Bumm-Bumm-Après-Ski wie man es andernorts noch hoch hält, ist in Zauchensee nicht so angesagt.

Natürlich gibt es die urigen Hütten im Ort, die Felser und die Garnhof; auch bei der Schirmbar neben der Rosskopf-Bahn ist öfter etwas los. Und im "Schneelöchl" erledigen seit Jahrzehnten Generationen von Skilehrern die abendliche Nachbesprechung der Carving-Einheit.

Aber ansonsten ist man in Zauchensee richtig, wenn man auf Ruhe und Krafttanken Wert legt. Wenn einem der Sinn steht nach Mondschein-Wanderungen am See, nach Pferde-Kutschen, die vorm Hotel halten, nach Schneeschuhwanderungen oder Rodelpartien auf der Sonnalm.