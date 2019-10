Ski-Openings: Startschuss für die Wintersaison

Wenn das erste FIS Weltcuprennen der Saison in Sölden startet, beginnt auch die Wintersaison – zumindest auf den Gletschern ist Schnee garantiert. In Zeiten, als es noch keine Beschneiungsmaschinen gab, öffnete man die Lifte, wenn der erste Schnee kam. Heute gibt es kaum noch Skiorte, die ohne Partys, Events und Schneekanonen auskommen. Ein Mix aus perfekten Pisten, Hüttengaudi und Entertainment ist gefragt.

Sölden (T) Am 26. und 27. Oktober feiern die internationalen Sportstars und Zehntausende Fans im Stadion am Rettenbachgletscher im Tiroler Ötztal den Start des alpinen Skizirkus. soelden.com

Kitzsteinhorn (T) Mit dem Wow Glacier Love Festival geht es in Zell am See/ Kaprun am 8. bis 10. November los. Elektrobeats und DJs sorgen für Stimmung. Das Kitzsteinhorn und das Ortszentrum von Kaprun verwandeln sich in eine große Partyzone. Dazu gibt’s gratis Ski- und Snowboardtests. wowglacierlove.at

Hochzillertal (T) Das 3. Ski Food Festival findet am 14. und 15. Dezember statt. Gratis-Kostproben an den Liftstationen. hochzillertal.com

Wilder Kaiser (T) An zwei Wochenenden (5.–8. und 13.–15. Dezember) findet in der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental das Winteropening mit Live-Musik, DJs und Volksmusik statt. skiwelt.at

Ischgl (T) Turbulent wie immer wird es beim Top of the Mountain Opening in Ischgl am 30. November zugehen, wenn Seeed mit Peter Fox die Wintersaison eröffnet. ischgl.com

Arlberg (T/V) Sarah Connor macht den Winterauftakt am 30. November in St. Anton. Mit ihr wird der deutsche Singer-Songwriter Nico Santos auf der Bühne stehen. In Lech/ Zürs können sich Besucher am 29. und 30. November auf das multimediale Festival Fantastic Gondolas mit Lichtinstallationen, Disco-Gondeln und internationalen DJs freuen. skiarlberg.at, lechzuers.com

Pitztal (T) Beim offiziellen Start der Wintersaison im Skigebiet Hochzeiger am 7. Dezember wird Shooting-Star Wincent Weiss seine Hits auf der Show-Bühne an der Mittelstation zum Besten geben. pitztal.com

Schladming (STMK) Am 6. Dezember wird mit dem legendären Ski-Opening und einer brandneuen Hauptseilbahn die Wintersaison eröffnet. Am 11. Jänner „batteln“ sich die stärksten Freeskier und Snowboarder um den Sieg im Superpark Planai. schladming-dachstein.at

Obertauern (S) Am 28. November bis 1. Dezember startet Obertauern mit dem Internationalen Ski-Countdown in den Winter. Gestartet wird mit einem Konzert. Deutschrapper Cro aka, der mit der Pandamaske, läutet die Skisaison auf 1.740 Meter Höhe ein. obertauern.com

Saalbach Hinterglemm (S) Vom 12. bis 15. Dezember steht das Rave on Snow Winterfestival auf dem Programm. Tausende Freunde elektronischer Musik werden auf den zehn Floors zu Live-Acts von 80 DJs tanzen. saalbach.com

Gastein (S) Sound & Snow wird am 14. Dezember mit den Rappern Bonez MC und RAF Camora in Bad Hofgastein stattfinden. gastein.com

Kasberg (OÖ) Klein, aber fein, wird am 14. Dezember das Saison-Opening im 8terl mit Musik und Getränken gefeiert. kasberg.at

Nassfeld (K) Die Sängerin Nena wird am 14. Dezember mit dem „Nassfeld Mountain Winter Konzert“ die Wintersaison einläuten. winterkonzert.nassfeld.at