Mariazell: Mit Wintersaison startet "Bürgeralpe-Express"

Wer nicht zu Fuß in den Wallfahrtsort pilgert, kann von Sankt Pölten mit der „Himmelstreppe“ – dem neuen Zug der Mariazellerbahn – entschleunigt anreisen. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen im Advent sind die Panoramawagen im Einsatz. Nostalgisch: An Adventsonntagen verkehrt auch die Dampflok.

"Sieben auf einen Schwung"

Insgesamt will Steiermark-Tourismus die Hochsteiermark (die Urlaubsregion vom Semmering über den Hochschwab bis zu den Eisenerzer Alpen) in den Fokus rücken. Die Jufa-Häuser Erlaufsee und Sigmundsberg werden um 7,5 Millionen Euro renoviert und ausgebaut. Sieben Skigebiete, darunter Präbichl und Stuhleck, bieten unter dem Slogan „Sieben auf einen Schwung“ Packages an (mit je 3 Übernachtungen/4 Tagen), wobei am letzten Tag kostenlos ein anderes Skigebiet gewählt werden kann.