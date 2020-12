Winterspaß in Österreich: Das Abseits-der-Piste-ABC

Biathlon für Jedermann ist in Hochfilzen und in St. Ulrich am Pillersee angesagt. An zwei Dezember-Wochenenden ist hier der Weltcup zu Gast, Laien können sich bald wieder in der herausfordernden Kombination von Langlaufen und Schießen üben; kitzbueheler-alpen.com.

Curling ist olympische Disziplin, hierzulande ist landläufig Eisstockschießen ein Volkssport. Eine Eisbahn befindet sich etwa beim Sporthotel Semmering – besonders das Schmiraggeln ist eine regionaltypische Besonderheit in Mürzzuschlag; semmering.com.

Eisfischen ist am Fuschlsee und Irrsee möglich. Wenn die Seen zufrieren, werden Löcher ins Eis gebohrt. Mit Glück beißt eine Reinanke an; salzkammergut.at.

Fatbiken auf spezielle Art kann man am Kärntner Weißensee. Denn bei geführten Mountainbike-Touren radelt man nicht nur über Schnee, sondern auch übers Eis. Und auf Anfrage sogar nachts; weissensee.com.

Eine Galerie auf der Piste bietet das Festival „Formen in Weiß“ in der Silvretta Arena in Ischgl vom 11.–15. Jänner 2021. Fünf Tage haben Skulpturenbauer Zeit, bis zu zehn Meter hohe Kunstwerke aus Schnee zu schnitzen. Die Figuren sollten bis April erhalten bleiben; ischgl.com.

Für Heißluftballonfahrten ist Filzmoos bekannt. Die geografische Lage – ein geschützter Startplatz vor der Kulisse der Bischofsmütze – macht die Pongauer Gemeinde zu einem Ballondorf. Vom 16.–23. Jänner 2021 findet die größte Heißluftballonwoche Österreichs statt. Das „Ballonglühen“ in der Nacht der Ballone illuminiert den Winterhimmel; filzmoos.at.