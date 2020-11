Rocky Mountains: Skisafari auf Puderzucker

„Heute ist hier etwas mehr los als sonst“, stellt Rudi fest und kassiert ungläubige Blicke. Weit und breit gähnende Leere. Erst nach ein paar Minuten taucht ein Skifahrer auf. „Stimmt, ihr kennt das nicht. In Kitzbühel und Sölden ist man nie alleine – weder auf noch neben der Piste.“ Bilder von überfüllten Pisten und Warteschlangen am Lift gibt es in den kanadischen Rocky Mountains tatsächlich nicht. Von redundanter DJ-Ötzi-Musik und nonstop Après-Ski keine Spur. Stattdessen bieten die Skigebiete in Alberta und British Columbia leere Pisten, feinsten Pulverschnee und ein grandioses Bergpanorama. Genauso menschenleer ist das kleine, feine Skigebiet von Mount Norquay. Sandra muss beim Tree-Skiing immer wieder anhalten, um den Blick ins Bow Valley auf sich wirken lassen: unendliche Weite und keine Menschenseele.

Im Süden Albertas sind die Lifte von Castle Mountain zwar secondhand, das Skifahren aber first class. Das Skigebiet ist nicht viel mehr als ein mächtiger Berg mit Riesenparkplatz, weit abseits anderer Dörfer. Die einzige Straße ist eine Sackgasse und wird auf den letzten Kilometern zur Schotterpiste. Après-Ski-Fans sind fehl am Platz, nach Castle Mountain verirren sich am Tag oft nur ein paar Hundert Wintersportler. Umso jungfräulicher sind die Tiefschneehänge und Waldabfahrten.