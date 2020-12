Die wichtigsten Fragen rund um den Skipistenstart

Zum Problem mit dem Betretungsverbot der Lokale stellt das Gesundheitsministerium auf KURIER-Anfrage aber klar: „Das Betreten von WC-Anlagen fällt nicht darunter und ist daher zulässig.“

Planai-Chef Georg Bliem sieht ohnehin kein Problem: „Wir haben Klos ohne Ende“, versichert er und sieht nur für das Reinigungspersonal in den Bergstationen eine Herausforderung: Es sollte Ski fahren können.

Ski fahren macht hungrig. Wo gibt es was zu essen? Wie im Tal ist auch am Berg Take-away möglich. Viele Betriebe wollen Imbisse und Getränke anbieten. Beliebte Hüttenmahlzeiten werden aber ausfallen, bedauert Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hettegger vom Snow Space Salzburg in Flachau-Wagrain-St. Johann: „Bei minus 5 Grad und Schneegestöber draußen zu stehen und einen Germknödel to go zu essen, ist nicht wirklich einladend.“