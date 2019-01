Tourengeher: Ungeliebt auf den Skipisten

Eine Eskalation der Lage hat vor drei Jahren in Lackenhof am Ötscher dazu geführt, das Liftchef Andreas Buder das Pistengehen unter Strafe stellen musste. „Man kann sich nicht vorstellen, was sich bei uns abgespielt hat. Die Leute sind am Tag und in der Nacht auf der Piste unkontrolliert aufgestiegen und abgefahren, wie sie wollten. Sie haben sich selbst in Lebensgefahr gebracht“, berichtet Buder. Weil in vielen Skigebieten die Pistengeräte bei der Präparierung an einem bis zu 1000 Meter langen Stahlseil an der Seilwinde hängen, kam es mitunter zu schweren Unfällen. Auf der Gemeindealpe in Mitterbach wurde ein Tourengeher dabei nachts beinahe getötet.