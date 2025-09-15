Kultur

Das sind die ROMY-Nominierungen 2025: Von Klien bis Kaulitz, von Reisner bis Jedermann

Neun Kategorien, darunter drei neue, bei der KURIER ROMY-Gala am 28. November. Heute startet das Voting.
Von Georg Leyrer
15.09.25, 10:30
Die KURIER ROMY ist wieder da: Am 28. November findet in Kitzbühel die ROMY-Verleihung 2025 statt. Am heutigen Montag wurden die Nominierten bekanntgegeben und das Voting gestartet. 

Hier geht's zum Voting.

2025 gibt es neun Kategorien bei der KURIER ROMY:

  • Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Streaming
  • Beliebtester Schauspieler TV-Film/Streaming
  • Beliebteste Schauspielerin Film
  • Beliebtester Schauspieler Film
  • TV-Journalismus
  • KURIER-Preis für TV-Analyse
  • Beste TV-Doku
  • Show/Unterhaltung
  • KURIER-Publikumshit

Neu sind dabei drei Kategorien: Erstmals werden die besten TV-Dokus in der Gala gewürdigt. Das ist Teil einer besonderen Betonung der Info-Kategorien: Neben der etablierten Kategorie für TV-Journalismus und den Dokus werden erstmals auch jene Menschen gewürdigt, die regelmäßig präsent sind, um mit Expertise die Nachrichten einzuordnen: Der KURIER-Preis für TV-Analyse geht an Expertinnen und Experten.

Ebenfalls neu ist der Preis für den größten Publikumshit, der Produktionen würdigen soll, die besonders gut beim Publikum angekommen sind.

Nominierte bei der KURIER ROMY 2025

Und das sind die Nominierten bei der KURIER ROMY 2025:

Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming

Beliebtester Schauspieler TV/Streaming


 Beliebteste Schauspielerin Film


Beliebtester Schauspieler Film

TV-Journalismus

 

KURIER-Preis für TV-Analyse


Beste TV-Doku

Show/Unterhaltung

KURIER-Publikumshit

