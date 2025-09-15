Das sind die ROMY-Nominierungen 2025: Von Klien bis Kaulitz, von Reisner bis Jedermann

Die KURIER ROMY ist wieder da: Am 28. November findet in Kitzbühel die ROMY-Verleihung 2025 statt. Am heutigen Montag wurden die Nominierten bekanntgegeben und das Voting gestartet.

Neu sind dabei drei Kategorien: Erstmals werden die besten TV-Dokus in der Gala gewürdigt. Das ist Teil einer besonderen Betonung der Info-Kategorien: Neben der etablierten Kategorie für TV-Journalismus und den Dokus werden erstmals auch jene Menschen gewürdigt, die regelmäßig präsent sind, um mit Expertise die Nachrichten einzuordnen: Der KURIER-Preis für TV-Analyse geht an Expertinnen und Experten.

Ebenfalls neu ist der Preis für den größten Publikumshit, der Produktionen würdigen soll, die besonders gut beim Publikum angekommen sind.