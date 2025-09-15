Das sind die ROMY-Nominierungen 2025: Von Klien bis Kaulitz, von Reisner bis Jedermann
Die KURIER ROMY ist wieder da: Am 28. November findet in Kitzbühel die ROMY-Verleihung 2025 statt. Am heutigen Montag wurden die Nominierten bekanntgegeben und das Voting gestartet.
2025 gibt es neun Kategorien bei der KURIER ROMY:
- Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Streaming
- Beliebtester Schauspieler TV-Film/Streaming
- Beliebteste Schauspielerin Film
- Beliebtester Schauspieler Film
- TV-Journalismus
- KURIER-Preis für TV-Analyse
- Beste TV-Doku
- Show/Unterhaltung
- KURIER-Publikumshit
Neu sind dabei drei Kategorien: Erstmals werden die besten TV-Dokus in der Gala gewürdigt. Das ist Teil einer besonderen Betonung der Info-Kategorien: Neben der etablierten Kategorie für TV-Journalismus und den Dokus werden erstmals auch jene Menschen gewürdigt, die regelmäßig präsent sind, um mit Expertise die Nachrichten einzuordnen: Der KURIER-Preis für TV-Analyse geht an Expertinnen und Experten.
Ebenfalls neu ist der Preis für den größten Publikumshit, der Produktionen würdigen soll, die besonders gut beim Publikum angekommen sind.
Nominierte bei der KURIER ROMY 2025
Und das sind die Nominierten bei der KURIER ROMY 2025:
Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming
Beliebtester Schauspieler TV/Streaming
Beliebteste Schauspielerin Film
Beliebtester Schauspieler Film
TV-Journalismus
KURIER-Preis für TV-Analyse
- Maria Angelini-Santner, Tanzprofi
- Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor
- Thomas Hofer, Politik-Experte
- Oberst Markus Reisner, Militär-Experte
- Viktoria Schnaderbeck, Fußball-Expertin
Beste TV-Doku
- Dok1 „Marcel“
- „FC Hollywood – der FC Bayern und die verrückten 90er“
- „Gegen das Schweigen-Machtmissbrauch bei Theater und Film“
- Terra Mater „Katavi“
- „505 Tage Dunkelheit-Tal Shohams Geiselhaft“
Show/Unterhaltung
- Barbara Karlich & Armin Assinger „9 Plätze 9 Schätze“
- Bill & Tom Kaulitz „Kaulitz & Kaulitz”
- „Das große Backen“, Enie van de Meiklokjes mit Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs
- Hans Martin Paar „Fahndung Österreich“
- Silvia Schneider „Silvia kocht“
- Teresa Vogl & Michael Ostrowski „100 Jahre Radio“
