ROMY 2025: "School Of Champions", nominiert in der Kategorie KURIER-Publikumshit
Bereits die erste Staffel war ein Quotenerfolg, im Jänner folgten die neuen Folgen: „School of Champions“ vermittelt den ORF-Sehern ein Gefühl davon, warum sich junge Leute einem derart fordernden Berufsleben verschreiben, dem Ski-Spitzensport. Damit wurde die Serie ein Publikumshit - und ist in dieser neuen Kategorie für eine ROMY nominiert.
Auch Staffel 2 kontrastiert die Erzählung über Angstschweiß und Leistungsdruck mit den kleineren (erste Liebe) und größeren (verschwiegene Homosexualität) Dramen des Teenagerlebens. Dabei lebt die Serie von einem starken Cast mit vielen spannenden Schauspielerinnen und Schauspielern - jungen wie etablierten. Mit dabei: Emilia Warenski, Luna Mwezi, Imre Lichtenberger, Moritz Uhl, Mikka Forcher, Marie Theres Müller, David-Joel Oberholzer, Anna Thunhart, Simon Hatzl, Jakob Seeböck, Thomas Mraz, Josephine Ehlert, Judith Altenberger, Ferdinand Hofer, Gregor Seberg.
Kommentare