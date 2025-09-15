ROMY 2025: Markus Reisner, nominiert in der Kategorie TV-Analyse

Irgendwann 2023, der Ukraine Krieg tobt seit mehr als einem Jahr, steht Markus Reisner an einer Ampel in Wien als neben ihm plötzlich ein Auto hält. Der Fahrer lässt die Scheibe herunter. „San Sie da Oberst Reisner?“ Und während der Offizier überlegt, was er sagen soll, antwortet ein Radfahrer: „Ja, genau, das ist der Oberst Reisner! Der aus den Medien!“

So begann KURIER-Außenpolitikexperte Armin Arbeiter sein Porträt von Oberst Reisner - und zu Recht: Denn der Militärexperte ist auf den TV-Schirmen längst unverzichtbar, wenn es um die Einordnung des Geschehens in der Ukraine geht. Und auch darüber hinaus: Für seine spannenden und fundierten Analysen ist Reisner nun erstmals für eine KURIER ROMY in der Kategorie TV-Analyse nominiert.