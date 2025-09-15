ROMY 2025: Barbara Karlich und Armin Assinger, nominiert in der Kategorie Show/Unterhaltung

Zur Feier des Starts der Sendung „Bundesland heute“ in High Definition strahlte der ORF am Vorabend des Nationalfeiertags 2014 erstmals „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ aus. Seit 2016 führt das Moderatorenduo Armin Assinger (dieser schon seit 2014) und Barbara Karlich durch die Sendung rund um den Wettbewerb über die schönsten Stellen des Landes. Der Quotenliebling ist mittlerweile zu einer echten Nationaltagstradition geworden.

Armin Assinger machte sich schon vor seiner Fernsehkarriere einen Namen als Schirennläufer, später dann vor allem als Moderator der Millionenshow. Barbara Karlich die Moderatorin einer der längsten gesendeten Talkshows im österreichischen Fernsehen, der nach ihr benannten „Die Barbara Karlich Show“, die nun ausläuft. 2026 kehrt sie mit einem neuen Format auf den Schirm zurück.

Zusammengerechnet haben beide schon zehn KURIER Romys gewonnen (Assinger 8, Karlich 2). Dies könnten sie nun noch weiter erhöhen.