ROMY 2025: Susi Stach, nominiert als beliebteste Schauspielerin Film

Auch in einer anderen Rolle ist Stach hochpräsent. Noch nie habe sie nach einem Film so viele Rückmeldungen bekommen, wie nach der ORF-Stadtkomödie „Der Fall der Gerti B.“ im Jahr 2019. „Auch meine ehemalige Lateinlehrerin hat angerufen und gesagt, dass man daraus eine Serie machen müsste“, erzählte Susi Stach im KURIER-Gespräch. Die Lateinlehrerin war nicht die Einzige, die mehr von Gerti B. sehen wollte. Und so ging die taffe Polizeikommissarin aus Wien-Floridsdorf 2024 wieder auf Verbrecherjagd – im Serienformat. „Ich habe mich erst getraut, darüber zu sprechen, als schon alles unterschrieben war, weil ich so Angst hatte, dass das Ganze doch nicht zustande kommt“, schmunzelt Stach. Höchste Zeit für eine ROMY-Nominierung.