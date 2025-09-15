ROMY 2025: "Kopftuchmafia", nominiert in der Kategorie KURIER-Publikumshit

Thomas Stipsits ist ein Erfolgsgarant. Das galt auch für sein neuestes Werk: Stipisits sorgte im Oktober für Quoten-Freuden auf dem Küniglberg. Durchschnittlich 1,049 Millionen Zuseher verfolgten die Premiere seines ersten Stinatz-Krimis "Kopftuchmafia" in ORF1. Das bedeutet einen Marktanteil von 39 Prozent. Der Höchstwert bei den Zusehern lag bei 1,075 Millionen.

Die von Daniel Geronimo Prochaskas inszenierte "Kopftuchmafia“ erreichte damit unter den ORF-1-Prime-Time-Filmen sowohl Rekordwerte bei der Reichweite – seit 2006 (nur übertroffen von "Weber und Breitfuß“ im Dezember 2022 mit 1,131 Millionen) – als auch beim Marktanteil (Bestwert seit 2004). Ein wahrer Publikumshit, der daher in dieser neuen Kategorie nun für die ROMY nominiert ist.