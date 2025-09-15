ROMY 2025: Viktoria Schnaderbeck, nominiert in der Kategorie TV-Analyse

Viktoria Schnaderbeck weß, wovon sie spricht: Sie war in ihrer aktiven Karriere Kapitänin des österreichischen Fußball-Nationalteams. Danach wurde sie zur wichtigen und kompetenten Stimme in der Fußballberichterstattung des ORF: Für ihre fundierten Analysen ist sie nun für die ROMY nominiert.

Schnaderbeck beendete im August 2022 ihre Karriere, die von glorreichen Momenten wie auch bitteren Verletzungen geprägt war. Schnaderbeck wechselte mit 16 Jahren von LUV Graz zum FC Bayern, für den sie elf Jahre (2007-2018) spielte. Mit den Münchnern gewann die Steirerin zweimal den deutschen Meistertitel (2014/15 und 2015/16), ehe sie 2018 zu Arsenal weiterzog und mit den Londonern in der ersten Saison auch den englischen Meistertitel holte.