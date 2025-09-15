ROMY 2025: Lucas Englander, nominiert als beliebtester Schauspieler TV/Streaming

Diese Wellness-Trips verdienen ihren Namen. Denn Guru Masha Dmitrichenko setzt auf psychedelische Drogen, die gestressten Städtern in Mini-Dosen verabreicht werden. In der zweiten Staffel von „Nine Perfect Strangers“ (verfügbar auf Amazon Prime Video und gedreht in Österreich) sind außer Nicole Kidman alle Rollen neu besetzt. Eine davon, Pharmakologe Martin Siebmacher, spielt der Österreicher Lucas E nglander. Nach der Netflix-Serie „Transatlantic“ und Auftritten in „The Day of the Jackal“ (Sky) mit Eddie Redmayne ist es eine weitere wichtige Rolle für den 32-jährigen gebürtigen Wiener. Für diese wird er erstmals für die KURIER ROMY nominiert.

Für die Dreharbeiten kam der u.a. in Paris und Wien lebende Schauspieler wieder einmal nach Österreich. „Das hat mich aus mehreren Gründen gefreut“, sagt er einmal zum KURIER. „Zum einen, weil ich näher bei meiner Familie sein konnte. Aber zum anderen, weil ich das Gefühl habe, dass in der Filmwelt ein spezielles Bild von Deutschsprechenden herrscht.“ Deutsch werde doch eher uniformiert gesprochen.„Mich hat sehr gefreut, dass mein Angebot angenommen wurde, dass ich mit österreichischem Dialekt spiele, nicht deutschem. Ich möchte die Diversität der verschiedenen Kulturen darstellen und nicht ein Bild kreieren, als gäbe es nur eine Art zu sprechen. Das wir das gemacht haben, hat mich sehr berührt.“

Gedreht wurde im Winter und Frühling 2024 in Salzburg (Schloss Leopoldskron, Schloss Blühnbach bei Werfen) und Oberösterreich (Hallstatt). Englander spielt die rechte Hand der Ressortleiterin Kidman. Wie war es, mit Kolleginnen wie Lena Olin und Nicole Kidman zu drehen?

Englander : „Lena und Nicole sind zwei unglaublich fordernde Schauspielerinnen, das Spiel mit den beiden ist sehr aktiv. Das heißt, dass du die ganze Zeit auf deinen Zehenspitzen bist und das macht wahnsinnig Spaß. Wir wollten einfach die spannendsten Szenen machen, wie wir nur konnten.“

Dies sei gleich beim Kennenlernen mit Kidman abgesteckt worden: „Ich hab ihr die Hand geschüttelt und gesagt. Ich gehe jetzt in diese Figur rein und ich möchte, dass du weißt, dass du Dich vollkommen fallen lassen kannst in unser Spiel. Das habe ich ihr gesagt, weil ich mir vorstellen kann, dass auf einem Star wie ihr auch viel Druck lastet. Ich habe viel Respekt für Nicole, sie schafft mit ihren Projekten viel Arbeit für Menschen, vorallem für Frauen und verschiedene Kulturen.“