ROMY 2025: Lucas Englander, nominiert als beliebtester Schauspieler TV/Streaming
Diese Wellness-Trips verdienen ihren Namen. Denn Guru Masha Dmitrichenko setzt auf psychedelische Drogen, die gestressten Städtern in Mini-Dosen verabreicht werden. In der zweiten Staffel von „Nine Perfect Strangers“ (verfügbar auf Amazon Prime Video und gedreht in Österreich) sind außer Nicole Kidman alle Rollen neu besetzt. Eine davon, Pharmakologe Martin Siebmacher, spielt der Österreicher Lucas Englander. Nach der Netflix-Serie „Transatlantic“ und Auftritten in „The Day of the Jackal“ (Sky) mit Eddie Redmayne ist es eine weitere wichtige Rolle für den 32-jährigen gebürtigen Wiener. Für diese wird er erstmals für die KURIER ROMY nominiert.
Für die Dreharbeiten kam der u.a. in Paris und Wien lebende Schauspieler wieder einmal nach Österreich. „Das hat mich aus mehreren Gründen gefreut“, sagt er einmal zum KURIER. „Zum einen, weil ich näher bei meiner Familie sein konnte. Aber zum anderen, weil ich das Gefühl habe, dass in der Filmwelt ein spezielles Bild von Deutschsprechenden herrscht.“ Deutsch werde doch eher uniformiert gesprochen.„Mich hat sehr gefreut, dass mein Angebot angenommen wurde, dass ich mit österreichischem Dialekt spiele, nicht deutschem. Ich möchte die Diversität der verschiedenen Kulturen darstellen und nicht ein Bild kreieren, als gäbe es nur eine Art zu sprechen. Das wir das gemacht haben, hat mich sehr berührt.“
Gedreht wurde im Winter und Frühling 2024 in Salzburg (Schloss Leopoldskron, Schloss Blühnbach bei Werfen) und Oberösterreich (Hallstatt). Englander spielt die rechte Hand der Ressortleiterin Kidman. Wie war es, mit Kolleginnen wie Lena Olin und Nicole Kidman zu drehen?
