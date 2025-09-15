ROMY 2025: Stefanie Reinsperger, nominiert als beliebteste Schauspielerin TV/Streaming

Gespielt hat Stefanie Reinsperger schon immer. Das war schon als Kind so, wie die 1988 in Baden bei Wien geborenen Schauspielerin erzählt. Nach dem Studium am Reinhardt-Seminar hat sie im Burg- und daraufhin im Volkstheater gespielt - und zahlreiche Preise eingeheimst. So wurde Reinsperger 2015 als erste sowohl als „Beste Schauspielerin“ als auch als „Nachwuchsschauspielerin des Jahres“ durch die Fachzeitschrift Theater heute ausgezeichnet - für die beiden Burgtheater-Produktionen „Die lächerliche Finsternis“ und „Die Unverheiratete“. Im gleichen Jahr bekam sie dafür auch einen Nestroy in der Kategorie "Bester Nachwuchs weiblich".

In der Spielzeit 2015/16 wechselte sie an das Volkstheater. Im Sommer 2017 und 2018 spielte sie die Rolle der Buhlschaft im "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal bei den Salzburger Festspielen. Eine wegen mancher Umstände nicht ungetrübte Erfahrung. Reinsperger hat das Bild der Buhlschaft radikal neudefiniert, was manche als eine Einladung zur persönlichen Kritik angesehen haben. "Wie letztes Jahr hier über mein Aussehen geschrieben wurde, das hat mich sehr, sehr mitgenommen", sagte Reinsperger 2018 zum KURIER. Die Buhlschaft selbst findet sie als Rolle "total stark und total zeitgemäß".

Danach ging es für Reinsperger ans Berliner Ensemble.