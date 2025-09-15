ROMY 2025: "Gegen das Schweigen", nominiert in der Kategorie TV-Doku
Das Thema Machtmissbrauch ist in der Film- und Theaterbranche, die stark hierarchisch und von Abhängigkeiten geprägt ist, durch die #MeToo-Bewegung in den Fokus gerückt. Für die Doku “Gegen das Schweigen” von Kira Gantner und Zita Zengerling wurden mehr als 200 Gespräche geführt. 70 der Gesprächspartner haben eidesstattliche Versicherungen abgegeben, 40 haben die Macherinnen der Doku zum Interview getroffen.
Thematisiert werden übergriffige Castings (auch in Privatwohnungen alleine mit den Regisseuren), Beschimpfungen und Beleidigungen auf der Bühne und am Filmset und die Strukturen in der Schauspielbranche, die das ermöglichen.
Es gehe auch um die „Mittäter, die das geschehen lassen“, heißt es an einer Stelle der Doku. Stellvertretend schilderte Schauspielerin Sarah Scharl ihre negativen Erfahrungen. Ihr sei gesagt worden: „Du willst den Vertrag verlängert haben, dann blas mir einen und dann schauen wir weiter.“
