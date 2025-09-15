ROMY 2025: Hans Martin Paar, nominiert in der Kategorie Show/Unterhaltung

Seit nun über vier Jahren moderiert Hans Martin Paar auf ServusTV die Sendung „Fahndung Österreich“, das österreichische Gegenstück zu „Aktenzeichen XY… ungelöst“. In den 120-minütigen Live-Sendungen führt Paar die Zuschauer durch aktuelle Kriminalfälle und Cold Cases in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt. Durch „Fahndung Österreich“ konnten schon mehrere Fälle gelöst werden, zuletzt rund um eine Parfumdiebin, die sich aufgrund des großen Fahndungsdrucks durch die Sendung selbst bei der Polizei gestellt hat.