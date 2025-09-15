ROMY 2025: Teresa Vogl und Michael Ostrowski, nominiert in der Kategorie Show/Unterhaltung

Moderiert von Teresa Vogl und Michael Ostrowski ging eines der größten Medienevents des Jahres 2024 über die Bühne. Mit „100 Jahre Radio - Die Show“ feierte der ORF ein großes Jubiläum eines seiner wichtigsten Medien.

Vogl und Ostrowski leiteten dabei durch den Abend, der musikalische Genres von Klassik bis Austropop und Swing bis Filmmusik umspannte. Die Sendung mit Stars wie Rainhard Fendrich, Christina Stürmer oder Wolfgang Ambros erreichte zwischenzeitlich bis zu 606.000 Zuschauer. Die ROMY feiert mit - und nominiert die beiden für den Preis in der Kategorie Show/Unterhaltung.