ROMY 2025: Silvia Schneider, nominiert in der Kategorie Show/Unterhaltung

Von Moderation über Modedesign bis hin zum Tanzen und Kochen. Silvia Schneider scheut vor keiner neuen Aufgabe zurück. Die Moderatorin ist eine unermüdliche Arbeiterin und ein Allroundtalent, das seinesgleichen sucht. Nun ist sie für die KURIER ROMY nominiert.

Silvia Schneider startete ihre TV-Karriere 2005 beim oberösterreichischen Privatfernsehsender LT 1, heißt es im Porträt der Moderatorin auf ORF.at. Ab 2011 moderierte sie bei PULS 4 u. a. den „Kiddy Contest“. Ab 2015 führte sie durch die VOX-Kochshow „Game of Chefs“.

Sie ist Geschäftsführerin ihrer eigenen Produktionsfirma und entwickelt TV-Formate, setzt Fernsehwerbungen um und dreht Anwendungsvideos für die Kosmetikbranche. so der ORF.

Im Herbst 2020 trat sie bei „Dancing Stars“ im ORF an und startete am 14. September 2020 mit ihrer ORF 2-Kochshow „Silvia kocht“.