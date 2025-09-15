ROMY 2025: "Das große Backen", nominiert in der Kategorie Show/Unterhaltung

Seit zwölf Jahren und 13 Staffeln (hinzu kommen neun Promi- und sechs Profistaffeln) gibt es den deutschen Ableger der britischen Sendung „The Great British Bake Off“ schon. Und genauso lange ist Enie van de Meiklokjes, beinahe durchgehend, Teil der Sendung.

An der Seite der beiden Juroren, der Konditormeisterin Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt und dem mehrfach als Patissier des Jahres ausgezeichneten Christian Hümbs, moderiert sie die Anstrengungen der Kandidatinnen und Kandidaten am Gelände des Schloss Stülpe in Brandenburg.

Alle drei sind nun erstmals für die KURIER ROMY nominiert - für Entspannungsfernsehen in Reinkultur.

Enie van de Meiklokjes, bürgerlich Doreen Meiklokjes Stærbo, begann ihre Moderatorenkarriere beim Fernsehmusiksender VIVA. Nebenbei spricht sie auch bei Hörspielen ein.