ROMY 2025: Daniel Brühl, nominiert als beliebtester Schauspieler TV/Streaming

Daniel Brühl und seine einfühlsamen Porträts - diese Verbindung hat bereits eine lange ROMY-Geschichte. 2014 gewann er den Preis als "Beliebtester Schauspieler" für seine Rolle als Niki Lauda im Film "Rush". In der Serie "Becoming Karl Lagerfeld" nun spielte er den berühmten Modedesigner - und ist erneut für die KURIER ROMY nominiert..

"Am Anfang hatte ich so etwas wie ein riesiges Puzzle vor mir. Ich musste also einige Teile zusammensetzen, und dabei haben mir einige Bücher geholfen, die vollständigen Biografien, die natürlich viele Widersprüche enthalten, weil Lagerfeld so viele Versionen seines eigenen Lebens erfunden hat", sagte Brühl zur KURIER freizeit. Und er traf den Modedesigner auch persönlich: "Als ich ihn traf, war der einzige Moment, in dem ich seine echte menschliche Präsenz und Schüchternheit sah, die eine Sekunde, in der er seine Brille senkte und auf das Bild schaute, das er von mir gemacht hatte, und anschließend in mein Gesicht schaute. Es war nur eine einzige Sekunde. Der Rest war Rüstung. Die Handschuhe, die Sonnenbrille, das Haar, Sie wissen schon."