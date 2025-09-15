ROMY 2025: Maria Angelini-Santner, nominiert in der Kategorie TV-Analyse

Sie war wohl die Entdeckung der "Dancing Stars"-Staffel 2021 – der Sonnenschein der Jury, Maria Santner (35). Die gebürtige Oberösterreicherin versprühte seither in den Ausgaben der Show gekonnt gute Laune - und punktete mit ebenso viel Fachwissen. Dafür ist sie nun in der neuen Kategorie TV-Analyse für eine ROMY nominiert.