ROMY 2025: Maria Angelini-Santner, nominiert in der Kategorie TV-Analyse
Glänzt mit Fachwissen und freundlichen Formulierungen bei "Dancing Stars".
Sie war wohl die Entdeckung der "Dancing Stars"-Staffel 2021 – der Sonnenschein der Jury, Maria Santner (35). Die gebürtige Oberösterreicherin versprühte seither in den Ausgaben der Show gekonnt gute Laune - und punktete mit ebenso viel Fachwissen. Dafür ist sie nun in der neuen Kategorie TV-Analyse für eine ROMY nominiert.
Sie kennt die Show von beiden Seiten: Gemeinsam mit Martin Ferdiny hatte sie 2017 selbst die elfte Staffel der Show gewonnen. Zuvor war sie Österreichische Staatsmeisterin im Standardtanz, seit 2012 dann bei den "Dancing Stars" dabei. Ab 2019 war sie für die Eröffnungschoreografie des Opernballs verantwortlich.
