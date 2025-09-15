ROMY 2025: Laurence Rupp, nominiert als beliebtester Schauspieler Film

Laurence Rupp (Jahrgang 1987) studierte am Max Reinhardt Seminar und war Ensemblemitglied am Burgtheater, wo er u.a. in "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" oder Handkes "Wunschloses Unglück" zu sehen war. Auch bei den Salzburger Festspielen trat Rupp auf. Vor der Kamera stand er u. a. für „In 3 Tagen bist du tot“, das ihn einem breiteren Publikum bekannt machte, "Bergdoktor", „Die Geträumten“ oder „Cops“.

Zum ersten Mal übrigens mit 11 Jahren."Das hat Spaß gemacht, aber ich habe mir damals nicht gedacht, dass ich unbedingt diesen Beruf ausüben möchte. Der Gedanke kam mir erst später", sagte er im KURIER-Interview. "Nachdem mein Vater Produktionsleiter beim Film war, kannte ich dieses Gewerk ein bisschen. Als Kind fand ich dieses Gefühl ungut, dass der Papa einmal ganz viel Geld hat und dann wieder gar keins, weil er gerade keinen Job hat. Als Kind und Jugendlicher war das nicht ganz zu begreifen. Ich wollte daher einen Beruf mit einem regelmäßigen Einkommen haben, bei dem ich abgesichert bin. Deswegen erschien mir ein künstlerisches Leben nicht vorstellbar." Geändert hat sich das mit "In 3 Tagen bist du tot": "Das war ein Wendepunkt in meinem Leben, an dem ich beschlossen habe, dass ich diesen Beruf machen möchte."