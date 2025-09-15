ROMY 2025: August Diehl, nominiert als beliebtester Schauspieler Film

Diehl feierte außerdem Theatererfolge. Ab der Spielzeit 2013/14 war er Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, spielte dort u. a. den Hamlet (für den er 2014 auch den Nestroypreis bekam) und sorgte bei den Salzburger Festspielen als Prinz von Homburg für Furore.

Das Fernsehen reizte ihn lange Zeit nicht, was sich mit dem Aufkommen moderner Serien jedoch ändern sollte. In "Close to the Enemy" (2016) übernahm Diehl seine erste Serienrolle, es folgte die deutsche Produktion "Parfum". 2019 verkörperte Diehl in "Die neue Zeit" Walter Gropius, den Gründer der legendären Kunstschule Bauhaus: als jungen Direktor, der eine Affäre mit einer Studentin hat, und als gealterten Architekten, der in einem Interview auf sein Leben zurückblickt.