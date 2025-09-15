ROMY 2025: Simon Schwarz nominiert als beliebtester Schauspieler Film

Spiel des Lebens

1996 feierte Simon Schwarz in der Fernsehserie "Spiel des Lebens" sein Fernsehdebüt. Es folgten einige österreichische Film- und Fernsehproduktionen, ehe Schwarz 1998 mit Stefan Ruzowitzkys Film "Die Siebtelbauern" bekannt wurde. Für diesen Film erhielt Schwarz den Max-Ophüls-Preis als Bester Nachwuchsdarsteller, wie auch beim Festivale de Geneve. 1999 kam es dann nochmals zur Zusammenarbeit mit Ruzowitzky für den grandiosen Thriller "Anatomie".

Fürs Fernsehen spielte er binnen kurzer Zeit in einer Fülle von Produktionen mit: U. a. war er in den "Trautmann"-Krimis“ Wolfgang Böcks Assistent Burschi Dolezal zu sehen, er spielte in "Tatort"-Folgen und "Schnell ermittelt", in der "Gottesanbeterin", "Kottan ermittelt - Rien ne va plus" oder auch in David Schalkos TV-Serie "Braunschlag". Nicht vergessen sollte man seine temporären, aber legendären Auftritte als „Inkasso Heinzi“ im Wiener „Tatort“.

Aber der Sohn eines Theaterwissenschaftlers und einer Germanistin kann nicht nur blödeln, sondern auch ernst sein. Im am anderen Ende der Ernsthaftigkeitsskala liegenden Film „Der Traum von Olympia“ über die Nazi-Spiele von Berlin überzeugt er als deutscher Offizier Wolfgang Fürstner, der die Menschenfeindlichkeit des Systems, dem er dient, am eigenen Leib zu spüren bekommt.