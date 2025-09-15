ROMY 2025: Julia Jentsch, nominiert als beliebteste Schauspielerin TV/Streaming

Julia Jentsch, geboren 1978 in West-Berlin, wählt ihre Rollen sorgfältig aus, wobei die Zusammenarbeit mit den richtigen Menschen für sie von größter Bedeutung ist. Für die Schauspielerin müssen sowohl die Geschichte als auch die Figur überzeugend sein, und die Wahl des Regisseurs ist oft entscheidend.

Als ihr die Rolle der Kommissarin Ellie Stocker in der Sky-Serie "Der Pass" angeboten wurde, war ihr Interesse sofort geweckt, als sie erfuhr, dass Nicholas Ofczarek den österreichischen Ermittler an ihrer Seite spielen würde. Die Zusammenarbeit der beiden für die Serie im Grenzgebiet zwischen Österreich und Deutschland brachte ihnen eine Nominierung für die ROMY ein. Nun stand sie für "Drunter und drüber" erneut gemeinsam mit Ofczarek vor der Kamera - und ist erneut für die ROMY nominiert.