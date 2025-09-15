ROMY 2025: Magdalena Punz, nominiert in der Kategorie TV-Journalismus
Prägt als Chefreporterin die Nachrichten bei Puls4.
Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten ist Magdalena Punz bei Puls4 und ihre Arbeit prägt die Nachrichten des Senders: Als Chefreporterin Chronik ist sie bei Coronademos ebenso vor Ort wie beim Terrorprozess oder bei Unwettern. Wie sie diese schwierigen Themen gestaltet, ist preisverdächtig - und daher ist Punz in der Kategorie TV-Journalismus nach 2023 erneut für eine ROMY nominiert.
Die studierte Theaterwissenschafterin hat schon für vielfältige Medien gearbeitet - von MTV bis zum britischen Boulevardgiganten Daily Mirror. Zu ihren Spezialthemen gehört auch der Klimawandel und der Terrorismus, oft ist sie auch international unterwegs. So hat sie drei Familien begleitet, deren Angehörige sich dem IS angeschlossen haben.
