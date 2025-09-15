ROMY 2025: Magdalena Punz, nominiert in der Kategorie TV-Journalismus

Seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten ist Magdalena Punz bei Puls4 und ihre Arbeit prägt die Nachrichten des Senders: Als Chefreporterin Chronik ist sie bei Coronademos ebenso vor Ort wie beim Terrorprozess oder bei Unwettern. Wie sie diese schwierigen Themen gestaltet, ist preisverdächtig - und daher ist Punz in der Kategorie TV-Journalismus nach 2023 erneut für eine ROMY nominiert.