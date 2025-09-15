ROMY 2025: Sandra Hüller, nominiert als beliebteste Schauspielerin Film
Wenn man einer Schauspielerin alles zutraut, dann Sandra Hüller. Erstmals fiel sie auf in Hans-Christian Schmids Exorzismus-Drama „Requiem“ von 2006: Für ihr Spiel als Studentin, die im Zuge einer Teufelsaustreibung stirbt, erhielt sie den Silbernen Bären der Berlinale. Dann kam 2016 „Toni Erdmann“ und die Welt lag flach. Gemeinsam mit Peter Simonischek rockte Sandra Hüller das Haus. Das packende Gerichtsaaldrama „Anatomie eines Falls“ gewann 2023 in Cannes die Goldene Palme - und wurde für den Oscar nominiert. Auch in „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer glänzte sie. Zuletzt spielte sie in der Wendekomödie mit Starfaktor "Zwei zu eins". Höchste Zeit für die erste ROMY-Nominierung für Hüller.
Verpackt als Geldwäsche-Krimi wird in „Zwei zu Eins“ eine wahre Geschichte mit viel Witz und Fantasie weitergesponnen. Er spielt in Halberstadt im Sommer 1990 und thematisiert die Anfangsschwierigkeiten der deutsch-deutschen Annäherung nach dem Fall der Mauer. Hüller spielt Maren, eine ostdeutsche Hausfrau, die mit ihrem Mann Robert und den Kindern Jannek und Dini ein unspektakuläres Leben in einem Wohnblock führt. Zur Schicksalsgemeinschaft werden Maren, ihr Ehemann und ihr Ex-Liebhaber, als sie zufällig auf unterirdisch eingelagerte Ostmark stoßen. Tonnenweise.
Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, geboren 1978, studierte an der Hochschule für Schauspielkunst an „Ernst Busch“ Berlin. Es folgten zahlreiche Engagements am Theater.
