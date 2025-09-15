ROMY 2025: Sandra Hüller, nominiert als beliebteste Schauspielerin Film

Wenn man einer Schauspielerin alles zutraut, dann Sandra Hüller. Erstmals fiel sie auf in Hans-Christian Schmids Exorzismus-Drama „Requiem“ von 2006: Für ihr Spiel als Studentin, die im Zuge einer Teufelsaustreibung stirbt, erhielt sie den Silbernen Bären der Berlinale. Dann kam 2016 „Toni Erdmann“ und die Welt lag flach. Gemeinsam mit Peter Simonischek rockte Sandra Hüller das Haus. Das packende Gerichtsaaldrama „Anatomie eines Falls“ gewann 2023 in Cannes die Goldene Palme - und wurde für den Oscar nominiert. Auch in „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer glänzte sie. Zuletzt spielte sie in der Wendekomödie mit Starfaktor "Zwei zu eins". Höchste Zeit für die erste ROMY-Nominierung für Hüller.