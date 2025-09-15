ROMY 2025: Bill und Tom Kaulitz, nominiert in der Kategorie Show/Unterhaltung

In der bereits zweiten Staffel der Reality-Show „Kaulitz & Kaulitz“ (seit dieser Woche bei Netflix) folgt man Bill und Tom, den Zwillingen der Band Tokio Hotel, wieder durch ihr unverschämt privilegiertes Leben – und das bei nicht zu leugnendem Unterhaltungswert. Die Brüder sind gerade überaus präsent, gewannen jüngst den deutschen Fernsehpreis - und sind nun für die KURIER ROMY nominiert.

Bekannt wurden die beiden mit ihrer Erfolgsband Tokio Hotel in den Nullerjahren. Und zwar extrem: Keinen Schritt können sie mehr ohne Leibwächter machen, sie jetten von TV-Auftritten bei VIVA zu „Bravo“-Supershows und spielen auch Konzerte im europäischen Ausland. Irgendwann wird es den beiden Kaulitz-Brüdern zu viel und sie fliehen nach Hollywood - wo sie bis heute leben, berichtet die dpa anlässlich 20 Jahre "Durch den Monsun".

20 Jahre und sechs Studioalben später hat die Band nach wie vor eine beachtliche und internationale Fanbase, der ganz große Rummel hat aber nachgelassen. Seit ein paar Jahren sind zumindest die markanten Zwillinge - inzwischen 35 Jahre alt - wieder in aller Munde. Durch ihren gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ und die Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ haben sie sich als Unterhaltungsmarke etabliert. Zudem landet das Eheleben von Tom und Heidi Klum regelmäßig in der Klatschpresse.