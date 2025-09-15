ROMY 2025: "Andrea lässt sich scheiden", nominiert in der Kategorie KURIER-Publikumshit

Der Titel ist irreführend, denn Andrea (Birgit Minichmayr) nimmt das Wort Scheidung etwas zu ernst. Die ehrgeizige Dorfpolizistin aus dem Weinviertel hat ihren Andy (Thomas Stipsits) satt, aber sie will ihm nichts Böses. Als sie ihm bei einem Geburtstagsfest im Wirtshaus erklärt, dass es keine Chance auf die Wiederbelebung ihrer Beziehung gibt, betrinkt er sich sinnlos. Haut ab, wankt zu Fuß nach Hause, nachdem sie ihm die Autoschlüssel abgenommen hat. Sie fährt kurz darauf auch heim und – wumm! – läuft ihr Andy vors Auto.