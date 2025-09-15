ROMY 2025: Paul Pizzera und Otto Jaus, nominiert als beliebteste Schauspieler Film

Für "Pulled Pork" stand das beliebte Musik-Duo Pizzera & Jaus erstmals vereint vor der Kamera: Paul Pizzera und Otto Jaus lieferten nicht mehr nur regelmäßig Charthits, sondern auch einen veritablen Kinoerfolg, der demnächst mit "Neo Nuggets" eine Fortsetzung erfährt. Die Erfolgsgeschichte schreibt sich mit der ersten ROMY-Nominierung für die beiden nun ebenfalls fort.

Pizerra & Jaus zählen zu den erfolgreichsten Musiacts des Landes: So haben sie etwa dreimal hintereinander die Wiener Stadthalle gefüllt. Die Begegnung mit Paul Pizzera war für Jaus „Liebe auf den ersten Tschick“ und führte zum erfolgreichen Duo „Pizzera & Jaus“. „Wir verstehen uns unfassbar gut, wir unterstützen uns. Wie Paul immer sagt: Wir sind uns Therapeut und Lehrer zugleich. Es ist eine wunderschöne Beziehung.“