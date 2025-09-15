ROMY 2025: "Biester", nominiert in der Kategorie KURIER-Publikumshit

Eine Staffel ist gut. Zwei Staffeln sind ein Riesenerfolg. Drei Staffeln sind schon eine Seltenheit - die die "Biester" locker erreicht haben: Im Sommer wurde bereits die dritte Staffel des Hitformats, das auch die junge TV-Zielgruppe anspricht, gedreht. Die "Biester" sind die bisher meistgestreamte Serie des ORF - und nicht zuletzt deshalb nun in der neuen Kategorie KURIER-Publikumshit für eine ROMY nominiert.

Das Quartett Anja Pichler, Mara Romei, Fanni Schneider und Theresa Riess ist seit Anbeginn mit dabei, neu zum Ensemble stoßen u.a. Manuel Rubey und Jutta Fastian. Die Regie übernimmt Katharina Woll.

Inhaltlich geht es in der dritten Staffel noch mehr in die Tiefe. Die Charaktere sind längst eingeführt, jeder hat seine Rolle gefunden, die Biester sind nicht mehr so sehr mit sich selbst beschäftigt. „Meine Rolle ist in den neuen Folgen viel entspannter – Vero hat, glaube ich, ihren Platz im Leben gefunden. In den neuen Folgen erfährt man mehr über ihre Vergangenheit, ihre Familie und ihre große Leidenschaft: Motorradfahren“, sagt etwa Mara Romei beim Dreh zum KURIER.

„Biester“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ORF hergestellt mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria (ABA) und Fernsehfonds Austria.