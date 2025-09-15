ROMY 2025: Birgit Minichmayr, nominiert als beliebteste Schauspielerin Film

Nach der Matura besuchte Minichmayr in Wien das Max-Reinhardt-Seminar, das Schauspielstudium brach sie nach dem dritten Jahr ab, weil sie bereits ans Burgtheater engagiert wurde: Sie debütierte 1999 als Dirne in Arthur Schnitzlers „Der Reigen“.

Es folgten, unter anderem in der Regie von Martin Kušej, Frank Castorf und René Pollesch, viele große Rollen, als „Weibsteufel“, als Lady Macbeth, als Buhlschaft an der Seite von Nicholas Ofczarek im „Jedermann“ der Salzburger Festspiele oder als schottische Königin Maria Stuart im brutalen Machtkampf mit Elisabeth (Bibiana Beglau). Birgit Minichmayr blieb aber nicht die gesamte Zeit in Österreich: Sie ging an die Berliner Volksbühne, später ans Residenztheater in München; seit 2019 ist sie wieder Ensemblemitglied am Burgtheater.