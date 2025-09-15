ROMY 2025: "Katavi", nominiert in der Kategorie TV-Doku

„Es ist ein Ort, von dem nur wenige je gehört und den noch weniger je gesehen haben“: Owen Prümms Dreiteiler „Katavi“ bei ServusTV führt in einen gigantischen Nationalpark im Westen Tansanias. Dieses Mosaik aus Grasland, Flüssen und Sümpfen ist geprägt von Hippos, Löwen und Krokodilen in zuvor nie gesehener Fülle.

„In einer Szene sieht man – ich habe sie gezählt – 411 Flusspferde. Das sind unglaubliche Bilder“, schwärmt Walter Köhler, Chef der Wiener Terra Mater Studios, die „Katavi“ produziert hat. „Es ist ein Afrika, wie es vor 150 Jahren gewesen sein mag.“ Und dieser einzigartige Einblick ist nun für die KURIER ROMY nominiert.