ROMY 2025: Pia Hierzegger, nominiert als beliebteste Schauspielerin Film

Sie ist längst eines der prägenden Gesichter des heimischen Films. Nun hat Pia Hierzegger mit "Altweibersommer" ihr Regiedebüt geliefert - und sie spielt selbst in dem berührenden Roadmovie. Dafür wurde Pia Hierzegger In der "Kategorie Beliebteste Schauspielerin Film" für eine ROMY nominiert.

"Am meisten hat mich aber die Konstellation zwischen den drei Freundinnen interessiert: Sie fahren seit Jahren traditionell miteinander weg und lügen sich vor, dass sich nichts verändert hat – und dabei hat sich ganz viel verändert. Was da passiert, wenn diese Tradition einmal bricht, hat mich als Ausgangspunkt eigentlich am meisten bewegt. Alle anderen Sachen sind dann dazugekommen", sagte Hierzegger dem KURIER über ihren Film.

Darin machen drei Freundinnen seit Jahren gemeinsamen Urlaub. Doch diesmal kommt keine richtige Stimmung auf: Elli (Pia Hierzegger) kämpft mit einer Brustkrebserkrankung, Astrid (Ursula Strauss) nervt mit Mülltrennung und Isabella (Diana Amft) leidet an ihrer Beziehung zu einem verheirateten Mann. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes – und die drei Frauen fahren in ein Luxushotel auf dem Lido von Venedig.

Pia Hierzegger stammt künstlerisch aus dem kreativen Umfeld des Grazer "Theater im Bahnhof". Schon seit 1993 ist sie dort als Schauspielerin (unter anderem in „Die Orangenpflücker“ oder „LKH – eine Theaterserie“) tätig. Sie ist zudem Mitglied der Theater im Bahnhof AutorInnengruppe Eigenbau. Von ihr stammen Werke wie "Vernetzt denken", das beim Augsburgerstückewettbewerb 2006 ausgezeichnet wurde, die Dramatisierung von Wolf Haas' "Das ewige Leben" oder " Graz. Alexanderplatz": Zudem führt sie auch Regie.

Neben ihrer Leidenschaft, der Bühne, findet Hierzegger auch noch Zeit für Film und Fernsehen. Sie spielte in Kinostreifen wie Glawoggers "Nacktschnecken", "Slumming" und "Contact High", in Murnbergers "Der Knochenmann" sowie in Marie Kreutzers "Die Vaterlosen" sowie in Josef Haders "Wilde Maus". Außerdem ist sie im Sport-Drama "Breaking the Ice" zu sehen. Ihre Rollen in den Komödien "Was hat uns bloß so ruiniert" sowie "Hotel Rock 'n' Roll" brachten ihr bereits eine ROMY-Nominierung ein.

Pia Hierzegger wurde 1972 in Graz geboren, hat dort und in Dublin studiert und lebt heute in Wien und in der steirischen Landeshauptstadt.