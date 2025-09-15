Romy

ROMY 2025: "Jedermann" aus Salzburg, nominiert in der Kategorie KURIER-Publikumshit

Wichtiges Kulturevent im Fernsehen.
15.09.25, 10:00
Der Neubeginn für den „Jedermann“ unter der Regie von Robert Carsen wurde zu einem großen Publikumserfolg. Der ORF fing die unvergleichliche Domplatz-Atmosphäre mit insgesamt zehn Kameras ein, u. a. eine Schienenkamera und eine Remote-Kamera (Bildregie: André Turnheim). Dieses große Kulturevent mit Philipp Hochmair und Deleila Piasko im TV ist nun für eine KURIER ROMY nominiert.

„Wir freuen uns sehr, dass die neue ,Jedermann‘-Produktion von unserem Partner ORF aufgezeichnet wurde und zur Primetime ausgestrahlt wird“, sagte der zuständige Konzertchef Florian Wiegand von den Salzburger Festspielen. „Damit können wir die Produktion – die 15 Vorstellungen sind  restlos ausverkauft – viel mehr Menschen zugänglich machen.“

