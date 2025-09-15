ROMY 2025: Thomas Stipsits, nominiert als beliebtester Schauspieler TV/Streaming

Er ist ein Hitgarant geworden: Bei dem Erfolg, den die Komödie „Love Machine“ (2019) an den Kino-Kassen hatt,war eine Fortsetzung nur logisc. Auch in "Love Machine 2" glänzte Thomas Stipsits als Callboy wider Willen. Sein "Griechenland" wurde zur erfolgreichsten heimischen Kinokomödie 2023. Und auch die "Kopftuchmafia", die erste Verfilmung eines Stinatz-Krimis für den ORF und Arte. war ein höchst erfolgreiches Vergnügen mitg mehr als einer Million Zuschauern- und dafür wurde er nun erneut als beliebtester Schauspieler TV/Streaming für eine ROMY nominiert.

1983 geboren, schrieb Stipsits schon in der Schulzeit und stand 1999 mit dem ersten Programm, "nachgedacht", auf der Bühne. Im Jahr 2000 erhielt er dadür bereits seine erste Auszeichnung, den Kärntner Kleinkunstpreis. Nach der Zusammenarbeit mit Martin Kosch und Alexander Kropsch feierte sein erstes Soloprogramm "tiefkalt" im Dezember 2001 Premiere. 2003 folgte "ERBARMUNGSLOS" und daraufhin, 2004, auch gleich der Goldene Kleinkunstnagel sowie der Österreichische Kabarettförderpreis und der Österreichische Kabarettpreis, den Stipsits 2012 gemeinsam mit Manuel Rubey für "Triest" erhielt. Ein breites Publikum im TV fand Stipsits dann außerdem als "Vorstadtweib" Rudi Bragana.