ROMY 2025: "505 Tage Dunkelheit", nominiert in der Kategorie TV-Doku
505 Tage hat der Austro-Israeli Tal Shoham als Gefangener der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen verbracht. "Nicht einmal Tiere würde man so halten, wie man uns behandelte", sagte Shoham danach laut APA. Die Wächter hätten zugegeben, sie "gezielt ausgehungert" zu haben, "damit wir richtig schlimm aussehen, wenn wir rauskommen". Shoham verlor 28 Kilogramm Körpergewicht, manche Mitgefangene fielen sogar unter die 50-Kilo-Marke.
PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz hat ihn als erste TV-Reporterin getroffen und ist mit ihm an den Ort seiner Entführung zurückgekehrt. Daraus gestaltete sie die eindringliche Gesprächsdoku "505 Tage Dunkelheit - Tal Shohams Geiselhaft". Diese ist nun für eine ROMY als beste Doku nominiert.
Amr 22. Februar 2025 war für Tal Shoham und seine Familie schließlich ein Tag der Freude: Er wurde von der Hamas freigelassen und durfte nach seinem Märtyrium zum ersten Mal wieder seine Familie in die Arme schließen. Seine Frau und zwei Kinder wurden an jenem 7. Oktober 2023 ebenfalls aus dem Kibbuz Be'eri im Süden Israels nach Gaza entführt, wurden aber nach 50 Tagen befreit.
