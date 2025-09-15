ROMY 2025: "Pfau - Bin ich echt?", nominiert in der Kategorie KURIER-Publikumshit

Österreich geht mit Bernhard Wenger s Film „Pfau - Bin ich echt?“ in das Rennen um den Auslandsoscar. Die Geschichte um einen von Albrecht Schuch verkörperten Antihelden soll laut der heimischen Filmwirtschaft in der Academy-Award-Kategorie Bester internationaler Film reüssieren. Die Branche hat sich nicht umsonst für den Film entscheiden, denn auch beim Publikum kam der satirisch-unterhaltsame Seitenhieb auf die Welt der Künstlichkeit hervorragend an, und ist nun für die ROMY als Publikumshit nominiert.

Der deutsche Hauptdarsteller Albrecht Schuch spielt in der österreichisch-deutschen Produktion einen Mann, „der beruflich als perfekter Begleiter durchs Leben geht - und dabei vergisst, wer er selbst ist“, heißt es. Mit der Besetzung der Hauptrolle war den Produzenten ein Coup gelungen, wirkte Schuch erst kürzlich auch im mehrfach oscarprämierten deutschen Drama „Im Westen nichts Neues“ mit. In weiteren Rollen wartet „Pfau - Bin ich echt?“ unter anderem mit heimischen Stars wie Julia Franz Richter oder Maria Hofstätter auf. Weltpremiere feierte der Film im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig 2024.

Der Film hatte Schuch für seinen Part den Austrofilmpreis als bester männlicher Hauptdarsteller eingebracht. Ob „Pfau - Bin ich echt?“ bei den „98. Academy Awards“ am 15. März 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles unter den final Nominierten sein wird, entscheidet sich spätestens am 22. Jänner, wenn aus der im Dezember bekanntgegebenen Shortlist dann die Oscarnominierten herausextrahiert werden.