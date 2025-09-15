ROMY 2025: Anke Engelke, nominiert als beliebteste Schauspielerin TV/Streaming

Die Liste an Projekten von Anke Engelke ist lang: Von TV-Auftritten bei "Wer stiehlt mir die Show?" über den Comedy-Megaerfolg "LOL - Last One Laughing" auf Prime Video bis zur Netflix-Serie "Das letzte Wort".

Ebenfalls präsent war Engelke in "Eingeschlossene Gesellschaft" mit Florian David Fitz. Sie spielte dort "eine sehr frustrierte, zynische, boshafte Lehrerin Mitte 60. Kostüm und Maske haben da Großes geleistet", wie sie dem KURIER erzählte.