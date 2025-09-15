ROMY 2025: Anke Engelke, nominiert als beliebteste Schauspielerin TV/Streaming
Sie ist als Deutschlands Comedy-Kanone bekannt und glänzte in "LOL - Last One Laughing" und zuletzt im österreichischen Kinofilm "Der Onkel" von Michael Ostrowski und Helmut Köpping. In der Serie "Perfekt verpasst" mit Bastian Pastewka beweist sie erneut ihr großes Können - ein perfekter Grund für eine erneute (nach 2010 und 2023) ROMY-Nominierung in der Kategorie "Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming".
Die Liste an Projekten von Anke Engelke ist lang: Von TV-Auftritten bei "Wer stiehlt mir die Show?" über den Comedy-Megaerfolg "LOL - Last One Laughing" auf Prime Video bis zur Netflix-Serie "Das letzte Wort".
Ebenfalls präsent war Engelke in "Eingeschlossene Gesellschaft" mit Florian David Fitz. Sie spielte dort "eine sehr frustrierte, zynische, boshafte Lehrerin Mitte 60. Kostüm und Maske haben da Großes geleistet", wie sie dem KURIER erzählte.
