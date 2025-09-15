ROMY 2025: "Marcel", nominiert in der Kategorie TV-Doku

Für viele ist er der beste Skirennläufer der Geschichte, achtfacher Gesamtweltcupsieger, zwölf kleine Kristallkugeln, siebenfacher Weltmeister, zweifacher OIympia-Sieger. 2019, am Höhepunkt seiner Karriere, der Rücktritt. 2.051 Tage lang war Marcel Hirscher weg. Um im Oktober 2024 wieder in den Profisport zurückzukehren. In Sölden legt Hirscher ein sensationelles Comeback hin - im zweiten Durchgang fährt er die drittbeste Laufzeit.

Auf Euphorie folgt rasch Ernüchterung. Dann passiert es: Der 35-Jährige verletzt sich schwer, reißt sich im Training das Kreuzband. Was jetzt? War es das endgültig mit dem Comeback von Marcel Hirscher? Und warum wollte er überhaupt zurück in den Rennsport? Kann er nicht ohne Aufmerksamkeit und Druck? Oder ist er einfach nur ein Geschäftsmann, der seinen selbstentworfenen Ski bestmöglich vermarkten möchte? Diesen Fragen ging Lisa Gadenstätter in der „Dok 1“-Produktion "Marcel" auf den Grund. Sie traf Marcel Hirscher laut ORF-Aussendung zum exklusiven Gespräch und blickt hinter die Kulissen des österreichischen Nationalsports und des einzigartigen Star-Phänomens Marcel Hirscher. Und die Produktion, die auf großes Publikumsinteresse stieß, ist nun als beste Doku für eine KURIER ROMY nominiert.