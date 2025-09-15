ROMY 2025: Alexandra Maritza Wachter, nominiert in der Kategorie TV-Journalismus

Wachter wurde 1989 als Tochter einer Mexikanerin und eines Österreichers in Innsbruck geboren. Schon in der Volksschule wollte Wachter Journalistin werden - um gesellschaftspolitische Probleme aufzuzeigen, wie sie auf ihrer Webseite schreibt. Nach ersten Erfolgen im Lokalfernsehen wechselte sie 2015 zu PULS 4 nach Wien.

Den Sinn ihrer Arbeit beschreibt Wachter so: "Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder ihres Geschlechts anders behandelt werden, verdienen/brauchen andere Menschen, die ihnen ein Sprachrohr bieten. Politik mit all ihren Blickwinkeln jeden Tag aufs Neue mitzuerleben, kleine wie große Zusammenhänge zu erkennen, zu vernetzen und sie simplifiziert den SeherInnen zu erklären, zu informieren."

Für ihre Dokumentation über die „Jenische Volksgruppe“ erhielt sie den Prälat-Ungar-JournalistInnen-Anerkennungspreis.

Aufsehen erregte im Juli 2020 Wachters Interview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz zu den Themen EU-Budgetverhandlungen und Corona-Maßnahmen. "Hartnäckig insistierende Fragen", wie die Süddeutsche Zeitung schrieb, führten zu Kurz' Aussage "aber Sie haben ja ein eigenes Hirn" und in der Folge zu einer breiten Berichterstattung. Im September 2020 hat Wachter eine vielbeachtete Rede über Gewalt gegen Frauen gehalten.